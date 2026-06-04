Vatan

4ème Salon du livre

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Romain Guignard Association vous invite à son 4ème salon du livre à la Salle des Fêtes de Vatan. Venez vivre une journée placée sous le signe de la découverte, de la culture et du partage autour du livre et de l’écriture.

Tout au long de l’événement, expositions et conférences viendront rythmer la journée, offrant au public des moments d’échanges riches et passionnants avec des auteurs aux univers variés. Romans, récits, jeunesse, … chacun pourra trouver de quoi nourrir sa curiosité et son imagination. C’est également l’occasion idéale de rencontrer les écrivains présents, d’échanger avec eux sur leurs œuvres, de découvrir leurs parcours et de repartir avec des livres dédicacés. Venez soutenir les auteurs et la création littéraire l .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 67 59 61

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English :

Romain Guignard Association invites you to its 4th book fair at the Salle des Fêtes in Vatan. Come and enjoy a day of discovery, culture and sharing around books and writing.

L’événement 4ème Salon du livre Vatan a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Champs d’Amour