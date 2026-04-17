Vatan

Concert

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’association Arts au Château de Villechauvon a le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel qui se tiendra à la Salle des Fêtes de Vatan, le dimanche 24 mai à partir de 16h.

Au programme, un voyage musical riche et varié mêlant musique classique, musiques de films, jazz, … Un moment convivial et accessible à tous, que vous soyez amateur de musique ou simple curieux en quête d’une belle sortie culturelle.

Venez nombreux partager ce moment musical ! Gratuit, réservation conseillée. .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 00 72 41 villechauvon@gmail.com

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English :

The Arts au Château de Villechauvon association is delighted to invite you to an exceptional concert at the Salle des Fêtes in Vatan, on Sunday May 24, starting at 4pm.

L’événement Concert Vatan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Champs d’Amour