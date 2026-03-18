Balade gourmande du boulanger Chamberaud
Balade gourmande du boulanger Chamberaud vendredi 24 juillet 2026.
Balade gourmande du boulanger
Le Moulin Chamberaud Creuse
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Depuis le parking du Puy, partez pour une agréable balade en bordure de l’étang et au village de Chamberaud. Au fil du parcours, profitez d’un moment de détente en pleine nature et découvrez le patrimoine remarquable.
Au retour, les boulangers passionnés vous feront découvrir leur métier, leur savoir-faire et leur manière de travailler. Et surtout… place à la gourmandise ! Ils auront préparé un savoureux apéritif dînatoire, avec des spécialités sorties tout droit de leur four.
Pains, gourmandises et produits maison viendront éveiller vos papilles en ce moment convivial, dans un cadre magnifique propice aux échanges avec les artisans. Achat possible sur place.
Sur réservation places limitées .
Le Moulin Chamberaud 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade gourmande du boulanger
L’événement Balade gourmande du boulanger Chamberaud a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Creuse Sud Ouest