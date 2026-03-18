Balade gourmande du boulanger

Le Moulin Chamberaud Creuse

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Depuis le parking du Puy, partez pour une agréable balade en bordure de l’étang et au village de Chamberaud. Au fil du parcours, profitez d’un moment de détente en pleine nature et découvrez le patrimoine remarquable.

Au retour, les boulangers passionnés vous feront découvrir leur métier, leur savoir-faire et leur manière de travailler. Et surtout… place à la gourmandise ! Ils auront préparé un savoureux apéritif dînatoire, avec des spécialités sorties tout droit de leur four.

Pains, gourmandises et produits maison viendront éveiller vos papilles en ce moment convivial, dans un cadre magnifique propice aux échanges avec les artisans. Achat possible sur place.

Sur réservation places limitées .

Le Moulin Chamberaud 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Balade gourmande du boulanger

L’événement Balade gourmande du boulanger Chamberaud a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Creuse Sud Ouest