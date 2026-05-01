Montagnac

BALADE GOURMANDE EN TERRES ROUGES

Avenue André Bringuier Montagnac Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

En Terres Rouges, au cœur d’un vignoble d’exception, entre garrigues et Lagune de Thau, la cave Galhyos vous a préparé une expérience gourmande au cœur de la nature.

Parcours de 5 km 4 stands dont 3 avec dégustation accord mets et vins.

Nouvelle édition de la Balade Gourmande en Terres Rouges !

Premier départ à 11h00, puis départs toutes les 30 min jusqu’à 13h00.

En Terres Rouges, au cœur d’un vignoble d’exception, entre garrigues et Lagune de Thau, la cave Galhyos vous a préparé une expérience gourmande au cœur de la nature. Venez déguster, découvrir, sentir et toucher le sentier d’Art et de Nature des communes de Montagnac, Aumes et Castelnau de Guers

Parcours de 5 km au cœur des Terres rouges du Picpoul 4 stands dont 3 avec dégustation accord mets et vins.

A chaque stand, profitez d’un point de vue magnifique vous permettant de savourer au mieux l’expérience. .

Avenue André Bringuier Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 24 03 74 contact@vigneronsmd.com

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English :

In Terres Rouges, in the heart of an exceptional vineyard, between the garrigues and the Thau Lagoon, the Galhyos winery has prepared a gourmet experience in the heart of nature.

5 km route: 4 stands, 3 of which offer food and wine tasting.

L’événement BALADE GOURMANDE EN TERRES ROUGES Montagnac a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34