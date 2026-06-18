Balade gourmande Espace Roger Gribet Centre Socioculturel Imphy

Imphy

Balade gourmande

Espace Roger Gribet Centre Socioculturel 1 Rue Paul Vaillant-Couturier Imphy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’Espace Roger Gribet Centre Socioculturel d’Imphy propose une randonnée de 11 kilomètres, accessible au plus grand nombre, ponctuée de pauses gourmandes permettant aux participants de découvrir et savourer différentes spécialités dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Au fil du parcours, les marcheurs pourront profiter des paysages locaux, partager un moment en famille ou entre amis et vivre une expérience alliant activité de plein air et plaisirs gustatifs. Une belle occasion de prendre le temps de se retrouver, d’échanger et de découvrir le territoire autrement.

Les départs s’effectueront depuis le Centre Socioculturel entre 10h et 11h30 afin de permettre à chacun de profiter pleinement de cette journée.

Le tarif est fixé à 20 euros par personne.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 juin. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver rapidement. .

Espace Roger Gribet Centre Socioculturel 1 Rue Paul Vaillant-Couturier Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 78 00

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English : Balade gourmande

L’événement Balade gourmande Imphy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Nivernais