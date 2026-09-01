Informations pratiques

Le Vaumain

Balade gourmande

Le Vaumain Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le plaisir de la balade en pleine nature couplé à une dégustation de produits locaux… C’est le programme de cette balade gourmande. Vous découvrirez grâce à Michel, guide nature, les bienfaits des plantes qui se trouvent dans les champs, dans nos jardins, dans les forêts avoisinantes… Il présentera également les plantes et fleurs comestibles ou médicinales. Un vrai retour aux sources ! Cette deuxième balade est proposée au départ du village d’Ons-en-Bray et fera une boucle dans la nature environnante.

Le plaisir de la balade en pleine nature couplé à une dégustation de produits locaux… C’est le programme de cette balade gourmande. Vous découvrirez grâce à Michel, guide nature, les bienfaits des plantes qui se trouvent dans les champs, dans nos jardins, dans les forêts avoisinantes… Il présentera également les plantes et fleurs comestibles ou médicinales. Un vrai retour aux sources ! Cette deuxième balade est proposée au départ du village d’Ons-en-Bray et fera une boucle dans la nature environnante. .

Le Vaumain 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

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English :

The pleasure of a nature walk coupled with a tasting of local produce? That’s the program for this gourmet walk. Nature guide Michel will tell you all about the benefits of the plants found in our fields, gardens and nearby forests? He’ll also introduce you to edible and medicinal plants and flowers. A real return to our roots! This second walk leaves from the village of Ons-en-Bray and takes in the surrounding countryside.

L’événement Balade gourmande Le Vaumain a été mis à jour le 2025-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Bray