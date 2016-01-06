Balade gourmande, ménil sur belvitte, Ménil-sur-Belvitte

Balade gourmande Dimanche 10 mai, 09h30 ménil sur belvitte Vosges

Balade + repas : 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Départ à partir de 9h30, salle de Menil sur Belvitte.

De nombreuses dégustations tout au long du parcours avec nos partenaires locaux.

Un repas à l’arrivée, un marché des producteurs pour finir cette belle journée.

Pensez à vous inscrire, le nombre de places est limité.

Inscription :

Tiffany: 06.01.16.40.63

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Balade Gourmande de Ménil-sur-Belvitte le 10 mai à partir de 9h30 !

Association des ailes pour l’école de Ménil sur Belvitte et Anglemont