Soirée années 80, ménil sur belvitte, Ménil-sur-Belvitte

Soirée années 80 Samedi 18 avril, 19h00 ménil sur belvitte Vosges

Menu à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Le 18 avril, animé par Tousons Animation

Dress code années 80 conseillé (boisson offerte si c’est le cas !)

⚠️ Uniquement sur réservation, paiement anticipé places limitées

Menu à 32€

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Revivez les années 80 au Comptoire de la Belvitte ! repas danse

Comptoir de la Belvitte