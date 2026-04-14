Soirée années 80, ménil sur belvitte, Ménil-sur-Belvitte
Soirée années 80, ménil sur belvitte, Ménil-sur-Belvitte samedi 18 avril 2026.
Soirée années 80 Samedi 18 avril, 19h00 ménil sur belvitte Vosges
Menu à 32€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Le 18 avril, animé par Tousons Animation
Dress code années 80 conseillé (boisson offerte si c’est le cas !)
⚠️ Uniquement sur réservation, paiement anticipé places limitées
Menu à 32€
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Revivez les années 80 au Comptoire de la Belvitte ! repas danse
Comptoir de la Belvitte