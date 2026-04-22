Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère
Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère samedi 30 mai 2026.
Saint-Amant-de-Nouère
Balade gourmande
Salle des fêtes de St Amant de Nouère Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:45:00
Date(s) :
2026-05-30
Balade gourmande à St Amant de Nouère
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Salle des fêtes de St Amant de Nouère Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 31 87
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English :
Gourmet walk in St Amant de Nouère
L’événement Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Rouillacais