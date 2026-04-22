Saint-Amant-de-Nouère

Balade gourmande

Salle des fêtes de St Amant de Nouère Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Balade gourmande à St Amant de Nouère

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Salle des fêtes de St Amant de Nouère Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 31 87

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English :

Gourmet walk in St Amant de Nouère

L’événement Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Rouillacais