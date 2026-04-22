Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère

Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes de St Amant de Nouère

Ville : 16170 Saint-Amant-de-Nouère

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 18 18

Saint-Amant-de-Nouère

Balade gourmande

Salle des fêtes de St Amant de Nouère Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:45:00

Date(s) :
2026-05-30

Balade gourmande à St Amant de Nouère
  .

Salle des fêtes de St Amant de Nouère Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 31 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet walk in St Amant de Nouère

L’événement Balade gourmande Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Rouillacais

À voir aussi à Saint-Amant-de-Nouère (Charente)