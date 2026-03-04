Balade en tracteur au coeur du Vignoble, Domaine de la Chevalerie – Vignoble Pelletant, Saint-Amant-de-Nouère

Balade en tracteur au coeur du Vignoble 5 et 6 juin Domaine de la Chevalerie – Vignoble Pelletant Charente

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Installez-vous dans la remorque du tracteur pour découvrir le paysage du vignoble du domaine de la Chevalerie et son histoire.

Une philosophie de vie que nous transmettons à nos visiteurs lors de balades en tracteur.

Une parenthèse oxygénante et qui se prolongera par une dégustation des cuvées du Domaine à la boutique.

Domaine de la Chevalerie – Vignoble Pelletant La Chevalerie 16170 Saint-Amant-de-Nouère Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

Profitez d’un moment convivial pour découvrir le Domaine de la Chevalerie d’un autre angle. BALADE VISITE

