Veillée lecture chez l’habitant Nigronde Saint-Amant-de-Nouère
Veillée lecture chez l’habitant Nigronde Saint-Amant-de-Nouère samedi 20 juin 2026.
Saint-Amant-de-Nouère
Veillée lecture chez l’habitant
Nigronde 60 rue des deux fours Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Veillée lecture théâtralisée de la plus précieuse des marchandises écrit par Jean-Claude Grumberg et mis en scène par Dany Avignon de la compagnie Anda Théâtre.
.
Nigronde 60 rue des deux fours Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 54 06 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening staged reading of la plus précieuse des marchandises written by Jean-Claude Grumberg and directed by Dany Avignon of the Anda Théâtre company.
L’événement Veillée lecture chez l’habitant Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Rouillacais