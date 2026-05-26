Veillée lecture chez l’habitant Nigronde Saint-Amant-de-Nouère

Saint-Amant-de-Nouère

Veillée lecture chez l’habitant

Nigronde 60 rue des deux fours Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Veillée lecture théâtralisée de la plus précieuse des marchandises écrit par Jean-Claude Grumberg et mis en scène par Dany Avignon de la compagnie Anda Théâtre.

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Nigronde 60 rue des deux fours Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 54 06 17

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English :

Evening staged reading of la plus précieuse des marchandises written by Jean-Claude Grumberg and directed by Dany Avignon of the Anda Théâtre company.

L’événement Veillée lecture chez l’habitant Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Rouillacais