Balade gourmande Château Grand Montet Saint-André-et-Appelles

Saint-André-et-Appelles

Balade gourmande

Château Grand Montet 1908 route Jean Blondel Saint-André-et-Appelles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Mercredi 29 Juillet à partir de 18h30 (Château Grand Montet) Balade gourmande (1h de balade tout public Restauration possible sur place avec pique-nique préparé par un restaurateur local sur réservation au plus tard le lundi soir avant 18h) Rens au 05 57 46 03 00 .

Château Grand Montet 1908 route Jean Blondel Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

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English : Balade gourmande

L’événement Balade gourmande Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays Foyen