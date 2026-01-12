Repas Choucroute du Comité de jumelage Franco-Belge Saint-André-et-Appelles
Repas Choucroute du Comité de jumelage Franco-Belge
Salle polyvalente Saint-André-et-Appelles Gironde
Début : 2026-02-08
Le Comité de jumelage Franco-Belge de Saint-André-et-Appelles organise un repas choucroute à 12h.
Il convient d’apporter ses couverts.
Repas copieux.
Tombola.
Salle chauffée.
Réservation souhaitée au 06 30 97 95 36. .
Salle polyvalente Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 97 95 36
