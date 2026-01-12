Repas Choucroute du Comité de jumelage Franco-Belge Saint-André-et-Appelles

Repas Choucroute du Comité de jumelage Franco-Belge

Salle polyvalente Saint-André-et-Appelles Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Le Comité de jumelage Franco-Belge de Saint-André-et-Appelles organise un repas choucroute à 12h.

Il convient d’apporter ses couverts.

Repas copieux.

Tombola.

Salle chauffée.

Réservation souhaitée au 06 30 97 95 36. .

