Saint-André-et-Appelles

Repas moules frites

Place de la Mairie Saint-André-et-Appelles Gironde

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée conviviale et gourmande!

Repas moules frites sur la place de la Mairie.

Avec 3 Foy We (Groupe de musique) en live!

Bon repas, bonne musique, bons souvenirs!

Réservation au 06 81 95 48 03 ou 07 88 80 33 03. .

Place de la Mairie Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 95 48 03

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English :

L’événement Repas moules frites Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays Foyen