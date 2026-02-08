Repas moules frites Saint-André-et-Appelles
Repas moules frites Saint-André-et-Appelles samedi 4 juillet 2026.
Saint-André-et-Appelles
Repas moules frites
Place de la Mairie Saint-André-et-Appelles Gironde
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée conviviale et gourmande!
Repas moules frites sur la place de la Mairie.
Avec 3 Foy We (Groupe de musique) en live!
Bon repas, bonne musique, bons souvenirs!
Réservation au 06 81 95 48 03 ou 07 88 80 33 03. .
Place de la Mairie Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 95 48 03
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English :
L’événement Repas moules frites Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays Foyen