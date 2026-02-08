Marché Gourmand au Château Grand Montet Chateau Grand Montet Saint-André-et-Appelles

Saint-André-et-Appelles

Marché Gourmand au Château Grand Montet

Chateau Grand Montet 1908 route jean Blondel Saint-André-et-Appelles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:45:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché Gourmand Tapas Brasero fromages pain pâtisseries- vins.

Marché gourmand nocturne en plein air sur une propriété viticole.

Ambiance conviviale.

Portez son couvert!

Réservations souhaitées.

Consommation sur place ou à emporter. .

Chateau Grand Montet 1908 route jean Blondel Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 23 chateaugrandmontet@orange.fr

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English : Marché Gourmand au Château Grand Montet

L’événement Marché Gourmand au Château Grand Montet Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays Foyen