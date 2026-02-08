Marché Gourmand au Château Grand Montet Chateau Grand Montet Saint-André-et-Appelles
Marché Gourmand au Château Grand Montet Chateau Grand Montet Saint-André-et-Appelles samedi 11 juillet 2026.
Saint-André-et-Appelles
Marché Gourmand au Château Grand Montet
Chateau Grand Montet 1908 route jean Blondel Saint-André-et-Appelles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:45:00
Date(s) :
2026-07-11
Marché Gourmand Tapas Brasero fromages pain pâtisseries- vins.
Marché gourmand nocturne en plein air sur une propriété viticole.
Ambiance conviviale.
Portez son couvert!
Réservations souhaitées.
Consommation sur place ou à emporter. .
Chateau Grand Montet 1908 route jean Blondel Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 23 chateaugrandmontet@orange.fr
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L’événement Marché Gourmand au Château Grand Montet Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays Foyen
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