Balade gourmande Saint-Martin-de-Fugères
Balade gourmande Saint-Martin-de-Fugères dimanche 21 juin 2026.
Saint-Martin-de-Fugères
Balade gourmande
Mairie Saint-Martin-de-Fugères Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Balade gourmande de 4 ou 8 Km au départ de la mairie de St Martin de Fugères. Pause gourmande à la fin de la marche.
Inscription obligatoire auprès du sou des écoles.
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Mairie Saint-Martin-de-Fugères 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 77 27 82 le.sou.des.ecoles.43150@gmail.com
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English :
A 4- or 8-kilometer gourmet walk starting at the St. Martin de Fugères town hall. A gourmet break at the end of the walk.
Registration is required through the school board.
L’événement Balade gourmande Saint-Martin-de-Fugères a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal