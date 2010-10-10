Saint-Martin-de-Fugères

Balade gourmande

Mairie Saint-Martin-de-Fugères Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Balade gourmande de 4 ou 8 Km au départ de la mairie de St Martin de Fugères. Pause gourmande à la fin de la marche.

Inscription obligatoire auprès du sou des écoles.

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Mairie Saint-Martin-de-Fugères 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 77 27 82 le.sou.des.ecoles.43150@gmail.com

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English :

A 4- or 8-kilometer gourmet walk starting at the St. Martin de Fugères town hall. A gourmet break at the end of the walk.

Registration is required through the school board.

L’événement Balade gourmande Saint-Martin-de-Fugères a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal