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Balade gourmande sur l’estran Salle polyvalente Plufur

Balade gourmande sur l’estran Salle polyvalente Plufur dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 11 Rue Joliot Curie

Ville : 22310 Plufur

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-19T12:00:00

Fin : 2026-04-19T21:00:00

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Plufur

Balade gourmande sur l’estran

Salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19 21:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Une balade gourmande au bord de l’eau, ça vous tente ?
Passez une journée avec l’Association Germinal qui vous propose
Découverte des algues, atelier cuisine à 17 h, buffet gourmand à 19 h
Sur inscription
Prévoir chaussures ou bottes et seau et ciseaux
Départ en covoiturage à 12 h depuis la salle polyvalente de Plufur   .

Salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 47 06 15 

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English :

L’événement Balade gourmande sur l’estran Plufur a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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