Balade gourmande sur l’estran Salle polyvalente Plufur

Plufur

Balade gourmande sur l’estran

Salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:00:00

fin : 2026-04-19 21:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Une balade gourmande au bord de l’eau, ça vous tente ?

Passez une journée avec l’Association Germinal qui vous propose

Découverte des algues, atelier cuisine à 17 h, buffet gourmand à 19 h

Sur inscription

Prévoir chaussures ou bottes et seau et ciseaux

Départ en covoiturage à 12 h depuis la salle polyvalente de Plufur .

Salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 47 06 15

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English :

L’événement Balade gourmande sur l’estran Plufur a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose