Balade gourmande sur l’estran Salle polyvalente Plufur
Balade gourmande sur l’estran Salle polyvalente Plufur dimanche 19 avril 2026.
Plufur
Balade gourmande sur l’estran
Salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19 21:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Une balade gourmande au bord de l’eau, ça vous tente ?
Passez une journée avec l’Association Germinal qui vous propose
Découverte des algues, atelier cuisine à 17 h, buffet gourmand à 19 h
Sur inscription
Prévoir chaussures ou bottes et seau et ciseaux
Départ en covoiturage à 12 h depuis la salle polyvalente de Plufur .
Salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 47 06 15
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English :
L’événement Balade gourmande sur l’estran Plufur a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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