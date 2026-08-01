Informations pratiques

Tourch

Balade Gourmande

Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Balade gourmande, limitée à 100 participants inscription obligatoire 06 31 32 89 16 ou sur QR code

Vente de pain cuite au feu de bois .

Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 31 32 89 16

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English :

L’événement Balade Gourmande Tourch a été mis à jour le 2026-07-29 par OTC CCA