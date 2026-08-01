AGENDA · Tourch
Balade Gourmande Tourch
mardi 11 août 2026 · Tourch
Informations pratiques
Tourch
Balade Gourmande
Tourch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Balade gourmande, limitée à 100 participants inscription obligatoire 06 31 32 89 16 ou sur QR code
Vente de pain cuite au feu de bois .
Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 31 32 89 16
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English :
L’événement Balade Gourmande Tourch a été mis à jour le 2026-07-29 par OTC CCA