Balade goûter à vélo accompagnée à la découverte de la Rance Port de Dinan Dinan

Balade goûter à vélo accompagnée à la découverte de la Rance

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

2026-05-13

Départ à 15h depuis le point de location de vélo de Kaouann.

Départ du Port et emprunt de la voie verte vers le Nord en direction du port de La Hisse. En chemin, découverte du début de l’Estuaire, le fleuve s’élargit à mesure de la balade, avec ses vallées et ses falaises.

Les oiseaux y trouvent un sanctuaire et nous pouvons observer hérons cendrés, cormorans, aigrettes … (n’hésitez pas à emmener des jumelles). Arrivée à la Hisse, dégustation d’un goûter à base de produits locaux avant de reprendre le chemin en sens inverse.

Réservation dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo et Sables-d’Or-les-Pins, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver .

Billets à tarifs préférentiels

Adulte 23€ au lieu de 25€

Enfant (-12 ans) 13€ au lieu de 15€

Tarif avec vélo à assistance électrique 27€ au lieu de 30€ .

Port de Dinan 21 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

