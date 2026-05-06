Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir

Beauvoir

Balade grand air

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 15:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Accompagnés d’un guide, découvrez les espaces naturels et les rivages du Mont Saint-Michel les marées et le barrage en mouvement.

Ponctuées de temps d’observation, ces balades offrent un bel aperçu des espaces naturels aux abords du Mont Saint-Michel mares et zones humides, estuaire du Couesnon, prés-salés, mais également le verger conservatoire. .

Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Balade grand air

L’événement Balade grand air Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts