Beauvoir

Vide-greniers

Le donjon Beauvoir Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Vide-greniers à Beauvoir, moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs organisé par le comité des fêtes. Rendez-vous au Donjon. .

Le donjon Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitebeauvoir89@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !