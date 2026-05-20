Vide-greniers Beauvoir
Vide-greniers Beauvoir samedi 15 août 2026.
Beauvoir
Vide-greniers
Le donjon Beauvoir Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Vide-greniers à Beauvoir, moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs organisé par le comité des fêtes. Rendez-vous au Donjon. .
Le donjon Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitebeauvoir89@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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