La Merveille à vélo électrique Magasin Bik’in Baie Beauvoir

Informations pratiques

Beauvoir

La Merveille à vélo électrique

Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 14:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Découvrez le Mont Saint-Michel à vélo ! Je vous guide tout au long du parcours ! Laissez-vous séduire par des paysages exceptionnels et vivez l’expérience unique d’approcher cette merveille du monde à votre rythme.

Matériels fournis

– vélo électrique

– sacoche sur le vélo pour transporter vos affaires

– casque de vélo

– gilet jaune

Activité à partir de 15 ans. Apporter votre pique-nique. .

Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com

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English : La Merveille à vélo électrique

L’événement La Merveille à vélo électrique Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts