La Merveille à vélo électrique Magasin Bik’in Baie Beauvoir
samedi 22 août 2026 · Magasin Bik'in Baie · Beauvoir
Informations pratiques
Beauvoir
La Merveille à vélo électrique
Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 14:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Découvrez le Mont Saint-Michel à vélo ! Je vous guide tout au long du parcours ! Laissez-vous séduire par des paysages exceptionnels et vivez l’expérience unique d’approcher cette merveille du monde à votre rythme.
Matériels fournis
– vélo électrique
– sacoche sur le vélo pour transporter vos affaires
– casque de vélo
– gilet jaune
Activité à partir de 15 ans. Apporter votre pique-nique. .
Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com
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English : La Merveille à vélo électrique
L’événement La Merveille à vélo électrique Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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