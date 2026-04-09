Jauzé

Balade Greeters Au coeur de nos petits villages

Place de l’église Jauzé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-06-09 2026-07-16 2026-08-11 2026-09-08

Le Maine Saosnois compte bon nombre de petits villages dont le nombre d’habitants n’excède par 150. Jacques vous propose d’en découvrir quelques uns d’entre eux, non sans intérêt !

Jacques aime les sciences, l’observation de la nature à la fois le minéral, le vivant et les paysages…

Il aime sa région d’adoption et s’intéresse à ces petits villages aux habitants si peu nombreux, mais qui possèdent quelques trésors architecturaux, civils ou religieux, qui ont souvent leur caractère et leur spécificité !

Cette découverte se fait en voiture particulière au départ de Jauzé, sur un parcours d’une distance de 30 km.

RDV à 9h30 à Jauzé, place de l’église. Prévoir 2h30 de balade.

Inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 car les places sont limitées Gratuit. .

Place de l’église Jauzé 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

The Maine Saosnois region has many small villages with a population of less than 150. Jacques proposes to discover some of them, not without interest!

L’événement Balade Greeters Au coeur de nos petits villages Jauzé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois