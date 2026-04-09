Balade Greeters Au coeur de nos petits villages Jauzé
Balade Greeters Au coeur de nos petits villages Jauzé mardi 12 mai 2026.
Jauzé
Balade Greeters Au coeur de nos petits villages
Place de l’église Jauzé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-06-09 2026-07-16 2026-08-11 2026-09-08
Le Maine Saosnois compte bon nombre de petits villages dont le nombre d’habitants n’excède par 150. Jacques vous propose d’en découvrir quelques uns d’entre eux, non sans intérêt !
Jacques aime les sciences, l’observation de la nature à la fois le minéral, le vivant et les paysages…
Il aime sa région d’adoption et s’intéresse à ces petits villages aux habitants si peu nombreux, mais qui possèdent quelques trésors architecturaux, civils ou religieux, qui ont souvent leur caractère et leur spécificité !
Cette découverte se fait en voiture particulière au départ de Jauzé, sur un parcours d’une distance de 30 km.
RDV à 9h30 à Jauzé, place de l’église. Prévoir 2h30 de balade.
Inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 car les places sont limitées Gratuit. .
Place de l’église Jauzé 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
The Maine Saosnois region has many small villages with a population of less than 150. Jacques proposes to discover some of them, not without interest!
L’événement Balade Greeters Au coeur de nos petits villages Jauzé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois