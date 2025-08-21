LA ROUTE DE LA VIANDE BOVINE Jauzé Sarthe
LA ROUTE DE LA VIANDE BOVINE Jauzé Sarthe vendredi 1 mai 2026.
LA ROUTE DE LA VIANDE BOVINE
LA ROUTE DE LA VIANDE BOVINE 72110 Jauzé Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Au fil d’un circuit de 13 km, des éleveurs du Maine Saosnois vous invitent à la découverte de leurs troupeaux de bovins.
+33 2 43 29 58 15
English :
Along a 13 km circuit, Maine Saosnois breeders invite you to discover their herds of cattle.
Deutsch :
Auf einem 13 km langen Rundweg laden Sie Züchter aus dem Maine Saosnois ein, ihre Rinderherden zu entdecken.
Italiano :
Lungo un circuito di 13 km, gli agricoltori del Maine Saosnois vi invitano a scoprire le loro mandrie di bovini.
Español :
A lo largo de un circuito de 13 km, los ganaderos del Maine Saosnois le invitan a descubrir sus rebaños.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-22 par eSPRIT Pays de la Loire