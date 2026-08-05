Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h Parking proche de la maison forestière Scaër

Informations pratiques

Scaër

Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h

Parking proche de la maison forestière 1972 Coatloc’h Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Les chemins ombragés de Coatloc’h vous invitent à la découverte de son patrimoine tant naturel qu’historique. Suivez les traces des sabotiers, ou encore des charbonniers, tout en passant par les vestiges d’un prétendu château. Laissez-vous guider pour apprendre à connaître ce massif préservé et chargé d’histoires.

Durée 2 h, 4 km.

Coordonnées GPS du point de RDV 47°59’48.4 N 3°44’34.7 W

Sur réservation.

Inaccessiblle aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .

Parking proche de la maison forestière 1972 Coatloc’h Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English :

L’événement Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h Scaër a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS