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Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h Parking proche de la maison forestière Scaër

dimanche 18 octobre 2026 · Parking proche de la maison forestière · Scaër

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parking proche de la maison forestière
Adresse
1972 Coatloc'h
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h

Parking proche de la maison forestière 1972 Coatloc’h Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Les chemins ombragés de Coatloc’h vous invitent à la découverte de son patrimoine tant naturel qu’historique. Suivez les traces des sabotiers, ou encore des charbonniers, tout en passant par les vestiges d’un prétendu château. Laissez-vous guider pour apprendre à connaître ce massif préservé et chargé d’histoires.
Durée 2 h, 4 km.

Coordonnées GPS du point de RDV 47°59’48.4 N 3°44’34.7 W
Sur réservation.
Inaccessiblle aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher.   .

Parking proche de la maison forestière 1972 Coatloc’h Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English :

L’événement Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h Scaër a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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