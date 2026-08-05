Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h Parking proche de la maison forestière Scaër
dimanche 18 octobre 2026 · Parking proche de la maison forestière · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h
Parking proche de la maison forestière 1972 Coatloc’h Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Les chemins ombragés de Coatloc’h vous invitent à la découverte de son patrimoine tant naturel qu’historique. Suivez les traces des sabotiers, ou encore des charbonniers, tout en passant par les vestiges d’un prétendu château. Laissez-vous guider pour apprendre à connaître ce massif préservé et chargé d’histoires.
Durée 2 h, 4 km.
Coordonnées GPS du point de RDV 47°59’48.4 N 3°44’34.7 W
Sur réservation.
Inaccessiblle aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .
Parking proche de la maison forestière 1972 Coatloc’h Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Balade guidée À la découverte de la forêt de Coatloc’h Scaër a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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