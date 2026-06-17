Balade guidée à la pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas
Balade guidée à la pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas mercredi 29 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Balade guidée à la pointe de l’Armorique
Pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
À l’extrémité de la presqu’île de Plougastel, le site de la Pointe de l’Armorique offre une vue panoramique sur les paysages de la rade de Brest et un patrimoine géologique unique !
Vous pourrez également apercevoir les Ducs d’Albe, un récif artificiel construit pendant la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui prisé par une faune sauvage… Vous souhaitez en savoir plus ? Réservez cette date !
Bonnes chaussures obligatoires
Le règlement se fer le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas) ou directement sur place en prévoyant l’appoint. .
Pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade guidée à la pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Semaine des découvertes Plougastel-Daoulas 22 juin 2026
- Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 4 juillet 2026
- Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026