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Balade guidée à la pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas

Balade guidée à la pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Pointe de l’Armorique

Ville : 29470 Plougastel-Daoulas

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Plougastel-Daoulas

Balade guidée à la pointe de l’Armorique

Pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

À l’extrémité de la presqu’île de Plougastel, le site de la Pointe de l’Armorique offre une vue panoramique sur les paysages de la rade de Brest et un patrimoine géologique unique !
Vous pourrez également apercevoir les Ducs d’Albe, un récif artificiel construit pendant la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui prisé par une faune sauvage… Vous souhaitez en savoir plus ? Réservez cette date !

Bonnes chaussures obligatoires

Le règlement se fer le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas) ou directement sur place en prévoyant l’appoint.   .

Pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18 

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English :

L’événement Balade guidée à la pointe de l’Armorique Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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