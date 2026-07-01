AGENDA · Plougastel-Daoulas
Café jeux de société Plougastel-Daoulas
dimanche 26 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Café jeux de société
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:15:00
fin : 2026-07-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Avec Stéphane, venez partager un moment convivial autour de jeux de société, de boissons et de pâtisseries.
Sur inscription .
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06
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English :
L’événement Café jeux de société Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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