Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Café jeux de société

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:15:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Avec Stéphane, venez partager un moment convivial autour de jeux de société, de boissons et de pâtisseries.

Sur inscription .

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06

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English :

L’événement Café jeux de société Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue