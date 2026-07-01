Les jeudis de l’Orgue Plougastel-Daoulas
jeudi 9 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Les jeudis de l’Orgue
Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Entrée libre et participations aux frais bienvenue,
L’église St Pierre de Plougastel accueille
9 juillet Concert avec John Winstanley à l’Orgue
16 juillet avec Marc Schutz à l’Orgue
23 juillet Orgue ( Margot Dubois Lafaye) et voix avec Morgane Collomb (Mezzo soprano)
30 juillet Orgue (Adrien Cavarec) et Bombarde (Louis Abgrall)
06 août Anne Robert (violon) et Dominique Joubert (Orgue)
et en plus à 18h concert de Margot Dubois-Lafaye
13 août Laurent Martin Schmidt (Orgue) et Cäcilia Boyer (Soprano)
20 août Eric Cordé ( Orgue)
27 août François Xavier Kernin ( Orgue) Timothé Barbé (Barython) .
Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les jeudis de l’Orgue Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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