Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Les jeudis de l’Orgue

Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Entrée libre et participations aux frais bienvenue,

L’église St Pierre de Plougastel accueille

9 juillet Concert avec John Winstanley à l’Orgue

16 juillet avec Marc Schutz à l’Orgue

23 juillet Orgue ( Margot Dubois Lafaye) et voix avec Morgane Collomb (Mezzo soprano)

30 juillet Orgue (Adrien Cavarec) et Bombarde (Louis Abgrall)

06 août Anne Robert (violon) et Dominique Joubert (Orgue)

et en plus à 18h concert de Margot Dubois-Lafaye

13 août Laurent Martin Schmidt (Orgue) et Cäcilia Boyer (Soprano)

20 août Eric Cordé ( Orgue)

27 août François Xavier Kernin ( Orgue) Timothé Barbé (Barython) .

Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les jeudis de l’Orgue Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue