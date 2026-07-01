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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Les jeudis de l’Orgue Plougastel-Daoulas

jeudi 9 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Eglise paroissiale Saint-Pierre
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Les jeudis de l’Orgue

Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Entrée libre et participations aux frais bienvenue,
L’église St Pierre de Plougastel accueille
9 juillet Concert avec John Winstanley à l’Orgue
16 juillet avec Marc Schutz à l’Orgue
23 juillet Orgue ( Margot Dubois Lafaye) et voix avec Morgane Collomb (Mezzo soprano)
30 juillet Orgue (Adrien Cavarec) et Bombarde (Louis Abgrall)
06 août Anne Robert (violon) et Dominique Joubert (Orgue)
et en plus à 18h concert de Margot Dubois-Lafaye
13 août Laurent Martin Schmidt (Orgue) et Cäcilia Boyer (Soprano)
20 août Eric Cordé ( Orgue)
27 août François Xavier Kernin ( Orgue) Timothé Barbé (Barython)   .

Eglise paroissiale Saint-Pierre Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Les jeudis de l’Orgue Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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