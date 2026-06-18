Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas
Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas jeudi 9 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Ensemble Marie Jaëlle Quatuor vocal
La Chaconne de J.S.Bach ouvre le concert comme une polyphonie intérieure où les 4 cordes du violon semblent faire naitre plusieurs voix, annonçant l’entrelacement et le dialogue du quatuor vocal. Pensé comme une traversée du sacré à l’intime ou du cri à l’apaisement, le programme de quatuor propose un espace d’écoute partagé, où les voix cherchent moins à démontrer qu’à faire naître un état celui d’une présence attentive, fragile et profondément humaine.
J.S.Bach Chaconne pour violon solo
Henry Purcell Extrait de Didon et Enée
Lajos Bardos Libera me et Eli Eli
Traditionnel norvegien Ned I Vester Soli Glader
John Tavener The Lamb
Francis Poulenc Salve Regina et O Magnum Mysterium
John Cage Story
Aurélie Castagnol soprano / Christine Laizé mezzo-soprano et violon
Renaud de Rugy ténor / Camille Oudot basse .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Semaine des découvertes Plougastel-Daoulas 22 juin 2026
- Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 4 juillet 2026
- Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Sortie nocturne observation des chauves-souris avec Bretagne Vivante Plougastel-Daoulas 10 juillet 2026
- Pardon de Saint Trémeur Route de Porz Al Loc’h Plougastel-Daoulas 12 juillet 2026