Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas jeudi 9 juillet 2026.

Plougastel-Daoulas

Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Ensemble Marie Jaëlle Quatuor vocal

La Chaconne de J.S.Bach ouvre le concert comme une polyphonie intérieure où les 4 cordes du violon semblent faire naitre plusieurs voix, annonçant l’entrelacement et le dialogue du quatuor vocal. Pensé comme une traversée du sacré à l’intime ou du cri à l’apaisement, le programme de quatuor propose un espace d’écoute partagé, où les voix cherchent moins à démontrer qu’à faire naître un état celui d’une présence attentive, fragile et profondément humaine.​

J.S.Bach Chaconne pour violon solo

Henry Purcell Extrait de Didon et Enée

Lajos Bardos Libera me et Eli Eli

Traditionnel norvegien Ned I Vester Soli Glader

John Tavener The Lamb

Francis Poulenc Salve Regina et O Magnum Mysterium

John Cage Story

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Aurélie Castagnol soprano / Christine Laizé mezzo-soprano et violon

Renaud de Rugy ténor / Camille Oudot basse .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43

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English :

L’événement Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue