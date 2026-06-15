Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas
Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas samedi 4 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Les Echappées
Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La guinguette culturelle fait son retour avec un programme festif et familial !
À l’affiche
Guard save the queen (art du clown, du cirque et de la magie.
La Fanfare Molokoye, répertoire aux saveurs tropicales qui provoque une irrésistible envie de danser.
radiocirque.com/queen
pypoproduction.com/artiste/
molokoye/
Informations pratiques
Restauration sur place
Tout public . Gratuit
Grève de Porzh Gwenn à Plougastel
Informations sur les réseaux sociaux et le site de l’espace Avel Vor
Navettes gratuites depuis les parkings relais .
Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Echappées Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Pardon de Saint Jean Route de la chapelle St Jean Plougastel-Daoulas 20 juin 2026
- Tous en fête! Le bal des oiseaux Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 20 juin 2026
- Faîtes du sport Salle Roz Avel Plougastel-Daoulas 21 juin 2026
- Semaine des découvertes Plougastel-Daoulas 22 juin 2026
- Pardon de Saint Trémeur Route de Porz Al Loc’h Plougastel-Daoulas 12 juillet 2026