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Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas

Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Port de Plaisance de Porz Gwenn

Adresse : Lieu-dit Porz Gwenn

Ville : 29470 Plougastel-Daoulas

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plougastel-Daoulas

Les Echappées

Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-04

La guinguette culturelle fait son retour avec un programme festif et familial !

À l’affiche

Guard save the queen (art du clown, du cirque et de la magie.

La Fanfare Molokoye, répertoire aux saveurs tropicales qui provoque une irrésistible envie de danser.

radiocirque.com/queen
pypoproduction.com/artiste/
molokoye/

Informations pratiques

Restauration sur place
Tout public . Gratuit
Grève de Porzh Gwenn à Plougastel
Informations sur les réseaux sociaux et le site de l’espace Avel Vor
Navettes gratuites depuis les parkings relais   .

Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 57 

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English :

L’événement Les Echappées Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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