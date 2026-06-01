Tous en fête! Le bal des oiseaux Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas
Tous en fête! Le bal des oiseaux Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas samedi 20 juin 2026.
Plougastel-Daoulas
Tous en fête! Le bal des oiseaux
Espace Avel Vor 135 rue Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le bal des oiseaux , bal de clôture des 20 ans Cette saison culturelle n’était pas comme les autres, alors elle ne se terminera pas comme les autres !
Nous vous invitons à une journée exceptionnelle, un moment de fête pour marquer cette fin de saison anniversaire,
mais aussi célébrer la Fête de la Musique et la fête des activités de l’Astérie.
Au programme
11h Médiathèque Anjela Duval
Tang Trev chante Nick Cave en piano-voix
De 16 h à 19h Le village de l’Astérie
La fête prend possession des abords de l’Espace Avel Vor
sur place jeux en bois, structure gonflable, maquillage et autres animations !
Retrouvez aussi les activités du centre social jardins partagés, tricoteuses, club généalogie, atelier réparation, orthographe,
au bonheur des dames, atelier couture, permanence numérique… Faites du bruit avec l’Astérie !
16h éveil musical
16h30 Auditions batterie
17h Club des poétesses/club écriture
17h30 Chorale
17h45 Accordéon
18h15 Pratiques collectives
18h30 Vasaha groupe ados
18h45 Groupe surprise
De 19h à 21h
Les groupes de musique du monde Bakoulima et Karité Salé prennent le contrôle pour faire monter la température !
À partir de 21h
Top départ du Bal des Oiseaux pour un moment festif, immersif et musical !
Venez faire un pas de côté vers un ailleurs costumé pour clôturer cette saison exceptionnelle !
Le petit plus Ami.e.s adeptes de la couture, contactez l’Espace Avel Vor pour participer à un des ateliers
de conception de costumes du Bal des Oiseaux.
Ils lanceront le grand défilé…
En cas de pluie repli à l’Espace Avel Vor .
Espace Avel Vor 135 rue Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Tous en fête! Le bal des oiseaux Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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