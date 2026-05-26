Plougastel-Daoulas

Jeu de piste guidé au village du Caro à Plougastel

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

L’animation se déroule au port du Caro à Plougastel

Seul, entre ami.e.s ou en famille, observez ce qui vous entoure, jouez et profitez des commentaires d’une guide conférencière.

Ce jeu de piste se réalise en partielle autonomie et vous permet de découvrir le village du Caro à Plougastel et ses alentours, à travers différentes questions et énigmes qui vous sont posées.

Prévoir de bonnes chaussures, circuit d’environ 2km.

​5€ par personne de plus de 7 ans.

Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).

​

Réservation obligatoire auprès du musée soit

par téléphone 02 98 40 21 18 (horaires boutique)

par mail contact@museepaysplougastel.fr

ou directement à la boutique du musée ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste guidé au village du Caro à Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue