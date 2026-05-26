Jeu de piste guidé au village du Caro à Plougastel Plougastel-Daoulas
Jeu de piste guidé au village du Caro à Plougastel Plougastel-Daoulas mercredi 10 juin 2026.
Plougastel-Daoulas
Jeu de piste guidé au village du Caro à Plougastel
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
L’animation se déroule au port du Caro à Plougastel
Seul, entre ami.e.s ou en famille, observez ce qui vous entoure, jouez et profitez des commentaires d’une guide conférencière.
Ce jeu de piste se réalise en partielle autonomie et vous permet de découvrir le village du Caro à Plougastel et ses alentours, à travers différentes questions et énigmes qui vous sont posées.
Prévoir de bonnes chaussures, circuit d’environ 2km.
5€ par personne de plus de 7 ans.
Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).
Réservation obligatoire auprès du musée soit
par téléphone 02 98 40 21 18 (horaires boutique)
par mail contact@museepaysplougastel.fr
ou directement à la boutique du musée ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Jeu de piste guidé au village du Caro à Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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