Plougastel-Daoulas

Atelier Prépare ton masque pour la Fête des Fraises !

médiathèque Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

L’animation se déroule à la médiathèque Anjela Duval de Plougastel

La Fête des Fraises approche ! Préparez votre masque de carnaval pour être dans la thématique 2026 !

​5€, dès 4 ans

Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).

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Réservation obligatoire auprès du musée soit

par téléphone 02 98 40 21 18 (horaires boutique)

par mail contact@museepaysplougastel.fr

ou directement à la boutique du musée ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h .

médiathèque Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Atelier Prépare ton masque pour la Fête des Fraises ! Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue