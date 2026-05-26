Atelier Prépare ton masque pour la Fête des Fraises ! Plougastel-Daoulas
Atelier Prépare ton masque pour la Fête des Fraises ! Plougastel-Daoulas mercredi 10 juin 2026.
Plougastel-Daoulas
Atelier Prépare ton masque pour la Fête des Fraises !
médiathèque Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
L’animation se déroule à la médiathèque Anjela Duval de Plougastel
La Fête des Fraises approche ! Préparez votre masque de carnaval pour être dans la thématique 2026 !
5€, dès 4 ans
Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).
Réservation obligatoire auprès du musée soit
par téléphone 02 98 40 21 18 (horaires boutique)
par mail contact@museepaysplougastel.fr
ou directement à la boutique du musée ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h .
médiathèque Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Atelier Prépare ton masque pour la Fête des Fraises ! Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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