Place aux jeux ! Médiathèque Angela Duval Plougastel-Daoulas
Place aux jeux ! Médiathèque Angela Duval Plougastel-Daoulas samedi 30 mai 2026.
Plougastel-Daoulas
Place aux jeux !
Médiathèque Angela Duval 6 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous place Skilton à Plougastel événement organisé par la médiathèque Anjela Duval de Plougastel et l’Astérie, le centre social.
Lors de cette journée festive, venez profiter de nombreux jeux et animations. Le Musée du Pays Plougastel et la résidence Henaour (HSTV) s’associent cette année encore en proposant une version revisitée du jeu de l’Oie géant mêlant défis sportifs et créatifs !
Gratuit, sans réservation préalable .
Médiathèque Angela Duval 6 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 51
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English :
L’événement Place aux jeux ! Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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