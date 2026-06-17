Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas
Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas mercredi 8 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:45:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir une facette de la scolarisation à Plougastel mais aussi le mode de vie d’un village de la presqu’île au début du XXe siècle à travers ce jeu de piste guidé.
Le règlement se fera le jour J de l’animation à la boutique du musée (située à l’Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas) ou directement sur place en prévoyant l’appoint. .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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