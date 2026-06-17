Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas
Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas mercredi 8 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine
Route de Porzh Gwennac’h Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:30:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08
A bord de vieux gréements et zodiac du club de plongée, découvrez Plougastel côté mer, ses richesses sous-marines, son patrimoine géologique, son histoire maritime et ses paysages littoraux.
Une sortie guidée par les agents du Parc Naturel Régional d’Armorique, du club de plongée ACDC et des associations de vieux gréements.
Sur inscription A partir de 8 ans .
Route de Porzh Gwennac’h Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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