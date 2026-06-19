Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas
Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas jeudi 9 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut
espace Frezier Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Plongez dans l’univers coloré et fascinant de Mathurin Méheut, peintre et illustrateur breton, passionné par la nature et les scènes de vie quotidienne, avec au programme
Une découverte de l’artiste son parcours, ses inspirations, son lien avec Plougastel ;
Une initiation à l’aquarelle “à la manière de Mathurin Méheut”.
Tarif 5 € par personne ( à partir de 6 ans)
Le règlement se fera le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas). Puis, rendez-vous à l’Espace Frézier (Place Jean-Fournier) .
espace Frezier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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