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Balade guidée au coeur de la ville Capbreton

mercredi 29 juillet 2026 · Capbreton

Balade guidée au coeur de la ville Capbreton

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
56 Rue du Général de Gaulle
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

Balade guidée au coeur de la ville

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-29

À travers une balade guidée au gré des lieux emblématiques de notre cité marine, découvrez l’histoire et le patrimoine de Capbreton !

Gratuit ~ Tout public
Ville de Capbreton
› Sur réservation capbreton.festik.net
› Plus de renseignements 05.58.72.96.05   .

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Balade guidée au coeur de la ville

L’événement Balade guidée au coeur de la ville Capbreton a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS

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