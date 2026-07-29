Informations pratiques

Capbreton

Balade guidée au coeur de la ville

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

À travers une balade guidée au gré des lieux emblématiques de notre cité marine, découvrez l’histoire et le patrimoine de Capbreton !

Gratuit ~ Tout public

Ville de Capbreton

› Sur réservation capbreton.festik.net

› Plus de renseignements 05.58.72.96.05 .

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade guidée au coeur de la ville

L’événement Balade guidée au coeur de la ville Capbreton a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS