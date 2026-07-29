Balade guidée au coeur de la ville Capbreton
mercredi 29 juillet 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Balade guidée au coeur de la ville
56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
À travers une balade guidée au gré des lieux emblématiques de notre cité marine, découvrez l’histoire et le patrimoine de Capbreton !
Gratuit ~ Tout public
Ville de Capbreton
› Sur réservation capbreton.festik.net
› Plus de renseignements 05.58.72.96.05 .
56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade guidée au coeur de la ville
L’événement Balade guidée au coeur de la ville Capbreton a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS
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