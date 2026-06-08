BALADE GUIDÉE AU CRÉPUSCULE La Maison de la Rivière St Georges de Montaigu Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée

BALADE GUIDÉE AU CRÉPUSCULE La Maison de la Rivière

St Georges de Montaigu Place du Gué des Joncs Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

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St Georges de Montaigu Place du Gué des Joncs Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 44 67

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English :

L’événement BALADE GUIDÉE AU CRÉPUSCULE La Maison de la Rivière Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu