Anctoville-sur-Boscq

Balade guidée C’est quoi le bocage, maman ?

Devant l’église Anctoville-sur-Boscq Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Balade guidée du bocage en famille, mais surtout pour les enfants ! Bocagette, la fée du bocage, sera là pour répondre à toutes les questions et embarquera toute la famille dans une balade ludique et interactive à la rencontre des éléments du bocage et de ses habitants.

Pour les 5-12 ans, accompagnés d’un·e adulte. Prévoir 1h30 de balade et des espèces pour le règlement sur place. Jauge limitée, inscription conseillée. .

Devant l’église Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Balade guidée C’est quoi le bocage, maman ?

L’événement Balade guidée C’est quoi le bocage, maman ? Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer