Anctoville-sur-Boscq

Festi’Farm

2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le FESTI’FARM, c’est la rencontre entre l’univers de la musique et de la culture Country Western, l’artisanat, les savoir-faire français, la création locale et les produits du terroir… le tout dans un lieu atypique et authentique au cœur de la ferme du Manoir d’Anctoville. .

2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 64 04 41 85 Laurent.peslier17@gmail.com

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English : Festi’Farm

L’événement Festi’Farm Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer