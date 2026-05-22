Festi’Farm Anctoville-sur-Boscq
Festi’Farm Anctoville-sur-Boscq samedi 25 juillet 2026.
Anctoville-sur-Boscq
Festi’Farm
2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le FESTI’FARM, c’est la rencontre entre l’univers de la musique et de la culture Country Western, l’artisanat, les savoir-faire français, la création locale et les produits du terroir… le tout dans un lieu atypique et authentique au cœur de la ferme du Manoir d’Anctoville. .
2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 64 04 41 85 Laurent.peslier17@gmail.com
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English : Festi’Farm
L’événement Festi’Farm Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer