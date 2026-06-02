Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935 Porspoder
Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935 Porspoder mardi 4 août 2026.
Porspoder
Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935
Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
La vieille rue d’Argenton à Porspoder, la plage du bourg et le travail des goémoniers, autour de l’église, les travaux d’urbanisme, la gare et les hôtels, la baraque… Nombreuses photographies, des anecdotes relevées dans les archives municipales. .
Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 66 78 39 78
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L’événement Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935 Porspoder a été mis à jour le 2026-06-02 par OT IROISE BRETAGNE
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