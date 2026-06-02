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Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935 Porspoder

Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935 Porspoder mardi 4 août 2026.

Ville : 29840 Porspoder

Département : Finistère

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Porspoder

Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935

Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

La vieille rue d’Argenton à Porspoder, la plage du bourg et le travail des goémoniers, autour de l’église, les travaux d’urbanisme, la gare et les hôtels, la baraque… Nombreuses photographies, des anecdotes relevées dans les archives municipales.   .

Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 66 78 39 78 

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English :

L’événement Balade guidée Le bourg de Porspoder de 1900 à 1935 Porspoder a été mis à jour le 2026-06-02 par OT IROISE BRETAGNE

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