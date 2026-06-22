Porspoder

Baroque en Breizh à l’église St Budoc de Porspoder

Eglise St Budoc Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Ému par l’accueil que leur avaient réservé les Bretons en 2025, le Trio du Levant décide cette année de renouveler sa tournée de concerts en terres bretonnes, l’occasion pour les jeunes musiciens de proposer un tout nouveau programme, mêlant pontes de la musique baroque et trésors cachés du répertoire…

Diplômés de conservatoires français, Judith Laithier (hautbois), Justin Paviot (violon) et Nicolas Kilhoffer (orgue) se produisent en France et à l’étranger, partageant un répertoire allant de la période baroque au XXe siècle.

Le programme du concert mettra à l’honneur deux chefs-d’œuvre emblématiques le double concerto pour violon et hautbois en do mineur BWV 1060R de Johann Sebastian Bach et celui en sol mineur RV 576 d’Antonio Vivaldi, ainsi que des pièces en duo.

Au cœur de l’ambition de ces jeunes artistes, portés par le caractère atypique de leurs parcours respectifs l’enthousiasme et le partage. Engagés dans une démarche de transmission, les trois jeunes musiciens souhaitent rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Leur approche pédagogique, indissociable de leur projet artistique, reflète un engagement profond au service du rayonnement culturel. .

Eglise St Budoc Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 82 66 18 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Baroque en Breizh à l’église St Budoc de Porspoder Porspoder a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE