Balade Henri IV suivie d’un repas Salle polyvalente Montrol-Sénard

Montrol-Sénard

Balade Henri IV suivie d’un repas

Salle polyvalente Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée de 8 km à travers les Monts de Blond à proximité de Montrol-Sénard suivie d’un apéritif offert. Un repas poule au pot est également proposé sur réservation avant le 13 avril. Places limitées. .

Salle polyvalente Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 91 41

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English : Balade Henri IV suivie d’un repas

L’événement Balade Henri IV suivie d’un repas Montrol-Sénard a été mis à jour le 2026-04-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin