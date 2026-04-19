Balade Henri IV suivie d’un repas Salle polyvalente Montrol-Sénard
Balade Henri IV suivie d’un repas Salle polyvalente Montrol-Sénard dimanche 19 avril 2026.
Montrol-Sénard
Balade Henri IV suivie d’un repas
Salle polyvalente Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée de 8 km à travers les Monts de Blond à proximité de Montrol-Sénard suivie d’un apéritif offert. Un repas poule au pot est également proposé sur réservation avant le 13 avril. Places limitées. .
Salle polyvalente Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 91 41
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English : Balade Henri IV suivie d’un repas
L’événement Balade Henri IV suivie d’un repas Montrol-Sénard a été mis à jour le 2026-04-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin