Balade historique en centre-ville, sur les traces de l’ancien Vitry, Ville, Vitry-en-Perthois

Informations pratiques

Balade historique en centre-ville, sur les traces de l’ancien Vitry Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00, 15h00 Ville Marne

Rendez-vous devant l’Espace Paul-Bert, rue des Moulins. Groupe de 20 personnes maximum. Réservation obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Vitry-le-François 03 26 74 45 30 ou tourismevitry@lacduder.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Partez pour une balade à la découverte des lieux et monuments historiques de la ville de Vitry-le-François

Ville 51300 Vitry-le-François Vitry-en-Perthois 51300 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 74 45 30 »}] L’histoire de Vitry-le-François débute en 1544, lorsque les troupes de Charles Quint détruisent Vitry-en-Perthois, ancienne capitale fortifiée du Perthois. Le roi François Iᵉʳ décide alors d’ériger une nouvelle cité fortifiée à quelques kilomètres, sur les rives de la Marne. En 1545, Vitry-le-François voit le jour, conçue par l’architecte italien Girolamo Marini qui lui donne un remarquable plan en damier. Malgré la destruction de plus de 90 % de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction a préservé cette organisation géométrique, offrant encore aujourd’hui de belles perspectives urbaines.

Au XVIᵉ siècle, la cité s’articulait autour d’une vaste place centrale et s’ouvrait aux quatre points cardinaux par d’imposantes portes. En 1896, remparts et fossés sont supprimés pour accompagner l’extension de la ville, ne laissant subsister qu’une porte. Si de nombreux édifices furent endommagés lors des bombardements de 1940 et 1944, certains furent restaurés ou épargnés et constituent aujourd’hui un précieux patrimoine historique.

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© Evelyne Philippe – coll. OT Lac du Der