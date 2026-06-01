Balade historique et botanique au fil du sentier des Essarts Frotey-lès-Lure samedi 27 juin 2026.

Frotey-lès-Lure

Balade historique et botanique au fil du sentier des Essarts

Départ de la mairie de Frotey-lès-Lure Frotey-lès-Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin, nous retrouverons Pablo Behague pour une nouvelle sortie nature. Cette fois, Pablo nous emmènera sur une boucle de 3km sur le sentier pédestre des Essarts.

Accompagnée par Pablo Behague, guide conférencier spécialiste de l’histoire culturelle et imaginaire de la nature.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Lure.

Inscription nécessaire auprès de l’Office de Tourisme. .

Départ de la mairie de Frotey-lès-Lure Frotey-lès-Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 15 43 88 tourisme@pays-de-lure.fr

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English : Balade historique et botanique au fil du sentier des Essarts

L’événement Balade historique et botanique au fil du sentier des Essarts Frotey-lès-Lure a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE