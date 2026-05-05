Balade historique Le Val-André, toute une histoire Office de Tourisme Pléneuf-Val-André
Balade historique Le Val-André, toute une histoire Office de Tourisme Pléneuf-Val-André jeudi 2 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Balade historique Le Val-André, toute une histoire
Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-02 12:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez l’histoire de la station balnéaire du Val-André, de sa naissance à nos jours, au rythme de ses ruelles, son architecture, ses personnalités et ses anecdotes.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .
Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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L’événement Balade historique Le Val-André, toute une histoire Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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