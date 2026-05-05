Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André
Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André jeudi 18 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët
Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 11:00:00
fin : 2026-06-18 12:15:00
Date(s) :
2026-06-18
Découvrez l’histoire des Terre-Neuvas ces pêcheurs de morue qui allaient jusqu’au large du Canada en partance du port de Dahouët, le petit port de caractère avec ses maisons d’armateurs. .
Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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L’événement Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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