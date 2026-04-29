Film Super Mario Galaxy Le Film Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Super Mario Galaxy Le Film

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Action, Animation, Aventure, Famille, Fantastique.

Après SUPER MARIO BROS., l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo et forts du succès remporté dans le monde entier avec plus d’un milliard de dollars de recettes, ILLUMINATION et NINTENDO se retrouvent une nouvelle fois, afin de nous offrir un tout nouveau chapitre, cette fois à dimension cosmique, mais tout aussi bourré d’action SUPER MARIO GALAXY.

Durée 1h38. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Super Mario Galaxy Le Film Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme