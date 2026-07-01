Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Balade illustrée Sur les pas d’un roi breton Nominoë

Place Nominoë Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Une balade illustrée depuis le bourg de Bains-sur-Oust jusqu’au mémorial Nominoë, ponctuée d’histoires et contes à la découverte de Nominoë, chef des Bretons triomphant de l’armée franque de Charles le Chauve lors de la Bataille de Ballon en 845, premier pas vers l’indépendance de la Bretagne.

Un comédien facétieux sera votre guide racontant les faits historiques de façon ludique, il vous fera vivre la bataille comme si vous y étiez !

Un pot au mémorial avant le retour en centre-bourg.

Réservation en ligne ou auprès de votre Office de tourisme .

Place Nominoë Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04

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English :

L’événement Balade illustrée Sur les pas d’un roi breton Nominoë Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DE REDON